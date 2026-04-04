На Западе похоронили стратегию Трампа по Ирану Spiegel: шаг Трампа против Ирана насторожил европейских партнеров Белого дома

Последнее обращение президента США Дональда Трампа к нации продемонстрировало глубокий кризис американской стратегии на Ближнем Востоке, пишет издание Spiegel. По мнению аналитиков, ситуация вокруг Ирана окончательно вышла из-под контроля.

Обозреватели издания считают, что Вашингтону не удалось ни сменить руководство, ни принудить Тегеран к капитуляции. Напротив, располагая ограниченными ресурсами, иранская сторона сумела взять мировую экономику в заложники, установив полный контроль над стратегически важным Ормузским проливом.

Авторы характеризуют действия Белого дома как опасную авантюру, которая истощает военный и политический потенциал Соединенных Штатов. Кроме того, по подсчетам СМИ, американская армия уже израсходовала более 850 крылатых ракет Tomahawk и на восполнение этого арсенала уйдут годы.

Ранее СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, также подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.