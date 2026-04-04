Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 18:21

На Западе похоронили стратегию Трампа по Ирану

Spiegel: шаг Трампа против Ирана насторожил европейских партнеров Белого дома

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Последнее обращение президента США Дональда Трампа к нации продемонстрировало глубокий кризис американской стратегии на Ближнем Востоке, пишет издание Spiegel. По мнению аналитиков, ситуация вокруг Ирана окончательно вышла из-под контроля.

Обозреватели издания считают, что Вашингтону не удалось ни сменить руководство, ни принудить Тегеран к капитуляции. Напротив, располагая ограниченными ресурсами, иранская сторона сумела взять мировую экономику в заложники, установив полный контроль над стратегически важным Ормузским проливом.

Авторы характеризуют действия Белого дома как опасную авантюру, которая истощает военный и политический потенциал Соединенных Штатов. Кроме того, по подсчетам СМИ, американская армия уже израсходовала более 850 крылатых ракет Tomahawk и на восполнение этого арсенала уйдут годы.

Ранее СМИ писали, что асимметричная стратегия Ирана, включающая удары по объектам в странах Персидского залива и давление на судоходство в Ормузском проливе, позволяет Тегерану противостоять США. Сбитые накануне два американских военных самолета, по оценке экспертов, также подтверждают, что даже при значительных потерях Исламская Республика способна затягивать конфликт.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.