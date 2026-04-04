Массовое отравление водой в Дагестане 4 апреля: что известно, эпидемия

Более 30 жителей Каспийска обратились за помощью из-за отравления питьевой водой, в регионе началась массовая иммунизация населения против гепатита. Местные власти призывают отказаться от водопроводной воды, а в родниках обнаружена кишечная палочка. Что известно о ЧП, как это связано с наводнением в Дагестане, возможна ли эпидемия?

Массовое отравление водой в Дагестане 4 апреля, что известно

Массовое отравление произошло в дагестанском Каспийске, за медицинской помощью обратились более 30 местных жителей, сообщает пресс-служба СУ СКР.

«Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды», — говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что в Дагестане началась экстренная вакцинация против вирусного гепатита А.

«В зонах чрезвычайной ситуации в связи с недавними наводнениями и риском вспышки инфекций начата экстренная иммунизация по эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А. Мера направлена на защиту населения», — говорится в сообщении.

В приоритетной группе для иммунизации находятся работники организаций общественного питания и торговли продуктами, сотрудники пищеблоков дошкольных, социальных, образовательных и медицинских учреждений, работники, обслуживающие канализационные сети, участники ликвидации ЧС и некоторые другие группы, а также люди в пунктах временного размещения.

4 апреля администрация Карабудахкенского района Дагестана объявила, что при проведении внутреннего контроля качества воды в источнике питьевого родника «Бекенез» обнаружили кишечную палочку.

Районные власти напомнили о важности соблюдения правил противоэпидемического режима, призвали кипятить воду, обдавать кипятком посуду, категорически не пить из-под крана, пить только бутилированную или кипяченую воду. Также необходимо следовать личной гигиене, мыть руки и все поверхности предметов быта.

«С целью предупреждения внутрибольничной инфекции медицинское наблюдение за пациентами с открытием обсервационного листа в течение пяти дней», — говорится в официальных соцсетях мэрии района.

О возможности установления эпидемии компетентные ведомства не сообщали.

Фото: Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

Последствия наводнения в Дагестане, что известно

В конце марта на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов, спровоцировав наводнение. В городах и селах были эвакуированы более трех тысяч человек. Из-за подтоплений начались перебои с водо- и электроснабжением, без света оставались более полумиллиона человек. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты.

На 3 апреля в Махачкале оставались подтопленными почти 200 жилых домов и более 10 улиц, сообщил первый заместитель мэра Махачкалы Гаджимурад Муртузалиев. По его информации, в зону подтопления попали 3755 жилых домов и 173 улицы города. Также подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов.

«По состоянию на текущий момент остаются подтопленными 186 жилых домов, 14 улиц. В ходе проведения аварийно-спасательных мероприятий осуществлена эвакуация населения. Всего эвакуировано 429 человек, в том числе 148 детей», — сказал Муртузалиев.

В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тысячи домов и повреждены 17 мостов, введен режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом.

