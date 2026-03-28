Наводнение в Дагестане: что известно 28 марта, жертвы, сотни тыс. без света

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из домов на подтопленной улице в Махачкале

В Дагестане 28 марта произошло наводнение после мощных ливней и ветра. Что известно сегодня, какая есть информация о жертвах, разрушениях и пострадавших, что происходит в Махачкале?

Наводнение в Дагестане, новости 28 марта

Власти республики и региональные СМИ сообщили о наводнении в Махачкале и других населенных пунктах. В столице региона подтоплены улицы и около 20 частных домов на улице Заречной, потоки заходили в жилые помещения, частично затруднен проезд транспорта. Затоплены также улицы в Дербенте, Дагестанских Огнях, Избербаше и Хасавюрте.

В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения, сообщили власти региона и «Дагэнерго». По информации МЧС, без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта.

Подтопленная улица в Дербенте Фото: t.me/mchsdagestan*

В горных районах Дагестана перекрыто движение на ряде участков дорог в Ботлихинском, Гумбетовском, Гунибском, Докузпаринском и Казбековском районах. На некоторых участках зафиксированы оползни, повреждены мосты. Дорожная техника начнет расчистку после стабилизации погоды.

В Махачкале и республике в целом введены режим ЧС и повышенной готовности, а также созданы оперштабы, которые координируют помощь пострадавшим. Прокуратура Дагестана взяла на контроль восстановление инфраструктуры.

Что известно жертвах и пострадавших при наводнении в Дагестане 28 марта

Местный оперштаб сообщает о не менее 20 пострадавших, им оказали медпомощь. Из затопленных домов и опасных зон вывозят людей на спецтехнике. На 28 марта официальных данных о погибших нет, но власти республики подчеркивают риск для жизни при попытках пересекать бурные потоки.

Республиканские власти сообщают, что произошло частичное разрушение железнодорожного моста в районе Хасавюрта, а также повреждение дамб и дорог. Подтоплены десятки улиц и частные дома. В одном из районов Махачкалы люди не смогли спасти свой скот и сидевших на цепи собак: дворы смыло потоком воды, и животные погибли. Потоки воды уносят автотранспорт — по некоторым данным, пострадало уже более 30 машин.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителя из дома на подтопленной улице в Дербенте Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Синоптики предупреждают, что непогода продлится до 29 марта, ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду (около 80 км/ч).

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что власти готовились к ухудшению погоды, но стихия оказалась мощнее ожидаемого.

«Коммунальные службы на протяжении трех дней расчищали ливневую канализацию, чтобы минимизировать риски подтоплений. Столичные службы заранее перевели в режим повышенной готовности, были сформированы аварийные бригады, подготовлена техника. Однако фактическая погодная картина превзошла самые пессимистичные прогнозы», — сообщил он.

