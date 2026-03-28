Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения В Махачкале эвакуировали 83 человека на фоне мощного наводнения

Более 80 жителей Махачкалы эвакуировали из-за подтопления после сильных дождей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану. В отдельных районах уровень воды достигал 1,5 метра.

Сотрудниками МЧС России проведена расчистка засора, в настоящее время наблюдается спад уровня воды. Эвакуированы 83 человека, в том числе три ребенка, спасены четыре человека, — говорится в сообщении.

В городе подтоплено около 20 частных жилых домов. Спасатели проводят зачистку засора. Однако уровень воды начала идти на спад.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней, в регионе нарушена работа инфраструктуры. Наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дербенте реки вышли из берегов, затопив дороги, а потоки воды на склонах переворачивали автомобили. В Хасавюрте в результате стихии разрушен железнодорожный мост.

Ранее половодье пришло в города Московской области. В Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.