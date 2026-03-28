Ситуация в Дубае 28 марта: КСИР атакует солдат ВСУ, союзник поможет Ирану

КСИР заявил о ликвидации отряда ВСУ, прибывшего в ОАЭ вместе с Владимиром Зеленским. Что там произошло, какая ситуация в Дубае 28 марта, где еще были удары, кто пришел на помощь Ирану?

Ситуация в Дубае 28 марта, что известно о гибели дронщиков ВСУ

Представитель иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) объявил, что под удар Ирана в Дубае попали военнослужащие ВСУ. Они находились на американской военной базе, где были поражены два укрытия.

«В первом прятались более 400 [военных из США], во втором — более 100. Им был нанесен очень сильный урон. [Также был поражен] склад украинских систем по борьбе с дронами, который был размещен в Дубае для поддержки армии США, и 21 украинец, находившийся там. Информации о судьбе украинцев нет; вероятно, они ликвидированы», — объявил представитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зульфагари.

Точное количество погибших в результате иранских ударов неизвестно; источники в Сети утверждают, что оно может быть гораздо выше.

Вчера в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он подписал с руководством ОАЭ соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, которое заключалось именно в предоставлении украинских специалистов по борьбе с БПЛА.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг атаку на украинских специалистов в Иране, назвав ее «информационной операцией».

«Факт прилета был, информация о потерях засекречена», — утверждает украинский Telegram-канал «Резидент».

«Огребают по всему миру. Зеленский. Итоги», «приехали на курорт, пусть отдыхают на базе США», — иронизируют пользователи в Сети

Какие страны попали под удар 28 марта, какие цели поражены

В ночь на 28 марта Иран продолжал наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также по целям в Израиле. В ответ США и Израиль наносят удары по объектам в Иране.

Целями становятся крупнейшие энергетические и промышленные предприятия. Так, в Бахрейне целью ракетного удара стали алюминиевый завод Aluminum Bahrain (Alba) и старейший в регионе НПЗ BAPCO, где перерабатывали до 267 тыс. баррелей нефти в день. Кроме того, удар был нанесен в районе авиабазы Иса, где десятилетиями базируются ВВС США, и по штаб-квартире 5-го флота ВМС США.

Власти Бахрейна сообщили, что с начала войны на Ближнем Востоке сбили 385 иранских БПЛА и 174 ракеты.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

В Саудовской Аравии под удар попала авиабаза Принц Султан, где базируется стратегическая авиация США. Спутниковые снимки показали, что атака была успешной: под ударом оказались самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker, от которых зависят возможности авиации США на Ближнем Востоке, а также самолеты дальнего радарного обнаружения (ДЛРО) E-3 Sentry — редкие и дорогие машины, стоимость которых превышает $300 млн за единицу. По меньшей мере 15 американских военнослужащих получили ранения, пишут западные СМИ.

В ОАЭ под ударом Ирана оказалась промышленная зона «Халифа» около Абу-Даби. Эмиратские власти подтвердили пожары, которые начались якобы после падения «обломков» иранских ракет.

В Ираке вновь под ударом оказалась американская база Кэмп Виктори и Зеленая зона в Багдаде, где находится посольство США.

Кроме того, два БПЛА нанесли удар по порту Салала в Омане. Власти сообщили, что двое рабочих получили ранения, и осудили атаку. При этом Иран не брал на себя ответственности за удар; ранее оманцы поддерживали Иран в ходе переговоров с США, и в Тегеране называют атаки провокацией с целью испортить отношения со страной Персидского залива.

Израиль подвергается ракетным и дроновым атакам сразу с трех сторон: с севера израильские силы атакует ливанское шиитское движение «Хезболла», с востока прилетают ракеты и БПЛА из Ирана, а с юга Израиль подвергся атаке из Йемена.

В ответ ЦАХАЛ наносит удары во все стороны. 28 марта стало известно, что Израиль убил двух журналистов на юге Ливана — ракета уничтожила автомобиль, в котором ехали Фатима Фаттуни, сотрудница ливанского телеканала Al Mayadeen, и Али Шайб с телеканала Al Manar. Израиль подтвердил, что атака была целенаправленной — ЦАХАЛ считает эти СМИ «вражескими» и подконтрольными «Хезболле».

В Иране под удары США и Израиля в очередной раз попали Бушер и Исфахан, где находятся объекты атомной энергетики, а также технологический университет им. Амира Кабира в Тегеране.

Атомная электростанция в Бушере (Иран) Фото: Андрей Резниченко/РИА Новости

Кто вступил в конфликт на Ближнем Востоке 28 марта, какие последствия грозят миру

В ночь на 28 марта Армия обороны Израиля объявила об отражении ракетной атаки с юга. Тревога объявлялась на юге страны в Эйлате.

ЦАХАЛ обвинил в атаке йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы). В ответ официальный представитель «Ансар Аллах» бригадный генерал Яхья Сари официально заявил, что хуситы вступают в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана. Их цели совпадают с иранскими — это полное вытеснение всех американских сил из региона.

«Мы будем продолжать, пока агрессия не прекратится на всех фронтах», — объявил Сари.

CNN указывает, что вступление хуситов в конфликт может резко усугубить ситуацию с экспортом нефти и создать новую угрозу для судоходства: у берегов Йемена находится пролив Баб-эль-Мандеб, который критически важен для мирового судоходства. Только через Баб-эль-Мандеб можно добраться до Суэцкого канала, поэтому через пролив ежегодно проходит до 10–12% всей перевозимой по морю нефти и 30% от всех мировых контейнерных перевозок. Ранее хуситы уже устраивали частичную блокаду судоходства из-за атак на Иран.

Читайте также:

Ситуация в Дубае 26 марта: новости, удары Ирана, что с турами из России

«Герани» «настучали» прямо в Кривой Рог и Одессу: удары по Украине 28 марта

Атака ВСУ на Ленобласть 28 марта: разрушения, жертвы, что известно