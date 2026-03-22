22 марта 2026 в 16:58

Ядерная война на пороге? Прилет в Димоне, какие АЭС под ударом в Иране

Иран разнес ракетами секретный центр Израиля в городе Димона, утверждают СМИ. Правда ли это, какие АЭС Ирана подверглись ударам США и Израиля, грядет ядерная война?

Уничтожен ли ядерный центр Израиля в городе Димона

В ночь на 22 марта ряд СМИ сообщили, что Иран нанес удар по израильскому ядерному исследовательскому комплексу в пустыне Негев. По версии некоторых блогеров, иранские ракеты якобы «почти стерли с лица земли» комплекс, расположенный неподалеку от города Димона.

Ядерный исследовательский центр в Димоне существует с начала 1960-х годов. Ряд СМИ и исследователей утверждают, что центр «Негев», официально являющийся научно-исследовательским комплексом, — это место разработки и производства ядерного оружия для армии Израиля. При этом Тель-Авив не входит в «ядерный клуб» и не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия; на официальном уровне Израиль не подтверждает и не отрицает, что располагает ядерным оружием.

В центре «Негев» французские инженеры в начале 1960-х годов построили тяжеловодный атомный реактор типа IRR-2, который работает на природном уране; официально он используется для экспериментов. В 1980-е годы в британских СМИ появились свидетельства израильского перебежчика Мордехая Вануну, что реактор используется для производства оружейного плутония.

22 марта МАГАТЭ официально заявила, что не получила информации об ущербе ядерному центру «Негев» в Израиле. По данным СМИ, ракеты ударили в 17 км от ядерного центра, разрушив здание в городе.

«Сообщают, что иранская ракета поразила бомбоубежище в Димоне. Это может указывать на то, что Иран располагал разведданными о возможном пребывании израильских ядерных специалистов в этом бомбоубежище», — утверждает военный эксперт Борис Рожин.

В Иране новость об успешном ударе по Димоне восприняли с энтузиазмом, поскольку иранские ракеты успешно преодолели ПВО Израиля «Железный купол». Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил о начале «новой фазы борьбы». Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи объявил, что Иран переходит в наступление.

Какие ядерные объекты оказались под ударом в Иране

28 февраля, после начала полномасштабных бомбардировок Ирана, президент США Дональд Трамп обосновал начало войны на Ближнем Востоке необходимостью «не допустить, чтобы Иран смог создать ядерное оружие».

С июня 2025 года США и Израиль нанесли удары по всем ядерным объектам в Иране: 22 июня стратегические бомбардировщики США B-2 Spirit сбросили тяжелые бомбы на подземные центры обогащения урана в Фордо и Нетензе; объекты подверглись новым ударам 28 февраля. Также были прилеты по ядерным центрам Ирана в Исфахане (где работали четыре различных исследовательских реактора), Араке (тяжеловодный реактор IR-40 мощностью 40 МВт) и Тегеране (легководный реактор мощностью 5 МВт).

Кроме того, 17 марта Организация атомной энергии Ирана сообщила, что ракетной атаке подверглась единственная действующая в стране АЭС «Бушер». Боеприпас упал прямо на территории объекта, повреждений и пострадавших нет. Информацию подтвердил глава Росатома Алексей Лихачев; Россия решительно осудила удары по ядерным объектам и начала частичную эвакуацию персонала, работающего на АЭС.

Какая АЭС может стать целью в случае эскалации на Ближнем Востоке

22 марта Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану.

«Если Иран полностью не откроет пролив Ормуз в течение 48 часов с этого момента, не выдвигая никаких угроз, США нанесут удар и уничтожат электростанции [в Иране], начиная с самой большой!» — объявил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Власти Ирана обозначили, что «даже самое малое» повреждение энергосистемы Ирана приведет к сокрушительному ответному удару по энергетике стран Персидского залива — Тегеран рассматривает арабские монархии как союзников США.

В результате целью Ирана может оказаться единственная атомная электростанция в этих странах: АЭС «Барака», расположенная к западу от Абу-Даби. Ее электрическая мощность составляет около 5,6 МВт. На станции действуют четыре реактора типа APR-1400 производства Южной Кореи; каждый из них содержит в качестве топлива 80–90 тонн урана или более 100 тонн двуокиси урана.

«Ядерная война уже на пороге», — переживают в соцсетях.

Валентин Меликов
