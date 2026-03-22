Наступление ВС России на Харьков 22 марта: ВКС беспощадны, полсотни убитых

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 22 марта 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, где ВСУ оставили полсотни убитых бойцов?

Российские штурмовики с ожесточенными боями продвигаются вглубь Харьковской области; ВКС беспощадны — нанесены «адские удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Веселого и села Польного, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал, наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили огневое поражение по позициям ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ в ходе упорных боев продвинулись на семи участках до 350 метров», — уточнил источник.

Канал со ссылкой на некрологи пишет: из Славянска на Волчанский участок была переброшена рота 129-й бригады теробороны, которая практически в полном составе «пропала без вести» в попытках безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графского.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы в ходе ожесточенных боев продвинулись на трех участках до 400 метров», — добавили авторы.

По итогам суток у ВСУ полсотни убитых — потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области перевалили через это число; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении войска России продвигаются в районе Петропавловки и в районе Куриловки. На Богуславском направлении идут бои южнее Боровской Андреевки. На Волчанском направлении сообщается о продвижении в районе Волчанских Хуторов», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Верховной рады Олега Царева, на Купянском направлении российские войска «сохраняют устойчивый контроль на севере правобережной части города». ВС РФ продвигаются в районе Петропавловки, контролируют большую часть Куриловки, добавил политик.

«На Харьковском участке наши на 200–300 метров продвинулись в районе Волчанских Хуторов», — утверждает Царев.

Накануне российские ВКС и операторы БПЛА ударили по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Нестерного, Колодезного и Избицкого, писал «Северный ветер».

На Липцевском направлении после прилета пылает опорный пункт «националистов из состава 127-й тяжелой мехбригады»; на Волчанском российские штурмовики продвинулись на семи участках до 300 метров; на Великобурлукском общее продвижение составило до 400 метров, говорится в публикации канала от 21 марта.

«Подразделения РХБЗ ГрВ „Север“ нанесли прицельное поражение по опорному пункту 101-й бригады теробороны, уничтожив скопление <...> [ВСУ] в районе Шевяковки», — заявил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

