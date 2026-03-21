21 марта 2026 в 12:37

Покровск, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 марта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 21 марта? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веселого, Гришино, Дробышево, Константиновки, Кривой Луки, Малиновки, Покровского, Рай-Александровки, Сергеевки, Святогорска, Федоровки Второй, Харькова и Часова Яра?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении продолжаются бои в районе Сергеевки.

«На Добропольском направлении есть продвижение от Белицкого к Шевченко. Идут бои в Новом Донбассе и в районе Вольного. На Константиновском направлении ВС РФ оказывают давление на противника со стороны Берестка. В районе Часова Яра войска РФ отражают контратаки ВСУ со стороны Николаевки. На Краснолиманском направлении продолжаются бои на территории национального парка „Святые горы“. На Северском направлении ВС РФ зачищают лесопосадки в районе Резниковки, а также меловые карьеры в районе Кривой Луки. Есть продвижение у Пазено. Войска РФ расширяют зону контроля в районе ранее взятой под контроль Федоровки Второй. Харьковский фронт. На Волчанском направлении тяжелые бои продолжаются в Волчанских Хуторах, а также севернее Верхней Писаревки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются на Волчанском и Великобурлукском участках, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Несмотря на удары ВС РФ по скоплениям живой силы и техники ВСУ (в районах Терновой, Нестерного, Колодезного и Избицкого) и работу ТОС (в районе Шевяковки), противник оказывает ожесточенное сопротивление. На Константиновском направлении идут бои на прежних участках фронта, в том числе противник старается сдержать нас у Часова Яра. По Константиновке работают тяжелыми ФАБ, город вместе с позициями ВСУ превращается в руины. Западнее Красноармейска (Покровска) ВКС России утюжат врага ФАБ на его позициях в селах вокруг Гришино», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении ВС РФ уничтожают пункты дислокации, склады и технику ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На участке у Резниковки российские военные зачищают лесополосы. В районе Кривой Луки идет дозачистка меловых карьеров. Постепенно ВС РФ продвигаются с укреплениями тыловых позиций и в направлении Славянска от Федоровки Второй и Приволья вдоль трассы Е-40. Константиновское направление. Часовоярский участок. ВСУ стали проводить контратаки со стороны Николаевки к востоку от микрорайона Шевченко. В районе Центрального ставка зафиксированы попытки контратак ВСУ. Российские средства ПВО сбили за неделю 40 авиабомб, 12 снарядов системы HIMARS, две ракеты „Нептун“ и 2615 беспилотников самолетного типа ВСУ. Российские войска поразили за неделю пусковые установки системы HIMARS, MLRS и боевую машину РСЗО „Град“», — сообщили военкоры.

Иван Смирнов
