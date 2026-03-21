Российские войска интенсивно бьют по позициям Вооруженных сил Украины в Николаевке Донецкой Народной Республики, в рядах украинской армии продолжаются загадочные смерти командного состава. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС России «перемалывают» силы ВСУ в Николаевке

ВС РФ «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины в Николаевке Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. У российских военнослужащих сейчас выгодные позиции, наносить удары по противнику есть возможность как с Новодмитровки, так и из самого Часова Яра, пояснил он.

В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах

Загадочные смерти командного состава продолжаются в ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Там уточнили, что на этот раз скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк, по официальной версии — от сердечной недостаточности. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

При этом, указал он, вскрытие не проводилось, хотя имеются явные признаки неестественной смерти. Этот случай не единственный, констатировали силовики.

ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах

Командование ВСУ стремится сэкономить на компенсациях семьям погибших военных, информировали в российских силовых структурах. Для этого подразделения получили неофициальное распоряжение минимизировать реальные боевые потери.

Таким образом, родственники погибших получат лишь минимальные выплаты. Такая участь может ожидать не только мобилизованных, но и опытных националистов, добавили источники.

Бойцы «Орлана» получили ранения при атаке украинских БПЛА

Два бойца «Орлана» получили ранения при отражении атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, случай зафиксирован в Валуйском округе в селе Борки.

Бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, уточнил губернатор. Лечение они продолжат амбулаторно, констатировал он.

Военэксперт предрек Украине бурю после затишья ВС России

Вооруженные силы России в ближайшее время могут нанести интенсивные удары по объектам ВСУ, заявил NEWS.ru Андрей Марочко. Об этом, по его словам, свидетельствует тревожная тишина, которая наблюдается в центральных районах Украины. Эксперт не исключил, что российская армия готовится к нанесению ударов по объектам двойного назначения, которые Киев использует для наращивания военного потенциала.

Предположительно, российское командование сейчас работает над выявлением законных целей на территории противника. Поэтому Киеву следует опасаться подобного развития событий, констатировал Марочко.

Атака ВСУ отправила невинную женщину в больницу

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка Суземского района Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, под удар попало социальное учреждение. В результате была ранена мирная жительница, она попала в больницу.

Как уточнил глава региона, в результате атаки также было повреждено осколками административное здание. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

