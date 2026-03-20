В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах РИА Новости: странные смерти командного состава не прекращаются в рядах ВСУ

Загадочные смерти командного состава продолжаются в ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что на этот раз скончался заместитель командира 711-го полка охраны государственной специальной службы транспорта Украины Созонюк, по официальной версии — от сердечной недостаточности. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Однако в официальных некрологах умалчивается, что в адрес Созонюка и членов его семьи на протяжении последних месяцев поступали угрозы от родственников солдат 711-го полка охраны, которых из тыловых районов отправили в штурмовые подразделения в конце 2025 года, — добавил собеседник агентства.

При этом, указал он, вскрытие не приводилось, хотя имеются явные признаки неестественной смерти. Этот случай не единственный, констатировали силовики.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ни для кого не секрет, что президент Украины Владимир Зеленский врет о численности потерь ВСУ в ходе конфликта с Россией. По ее словам, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжелораненых солдат.