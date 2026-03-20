Удары по Украине сегодня, 20 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 20 марта

Российские военные в ночь на 20 марта нанесли удар по объектам ВСУ на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Мониторинг противника насчитал 156 БПЛА, запущенных с территории России. В районе порта Ильичевск Одесской области зафиксирован пожар после ночных прилетов. В Днепропетровской области под ударами железнодорожная инфраструктура в Васильевке и Синельниково. Также цели поражены в Запорожской, Харьковской, Сумской областях и на территории ДНР, оккупированной ВСУ. Фиксировались прилеты по нефтеперекачивающей станции „Снегиревка“ в Николаевской области, электроподстанции „Огнеупорная-2“ в районе Запорожья, электроподстанции „ХФТИ“ в Харьковской области», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего в период с 19 по 20 марта зафиксировано не менее 30 эпизодов ударов по восьми областям Украины.

«Особенно выделяется Одесское направление — там уже не просто удары, а серийная работа с повторными заходами в одни и те же районы. Так ПВО обычно не „щупают“ — так его ломают или обходят. Одесская область. Черноморск и Ильичевск. Сообщают о трех ударах в стороне порта и еще одном взрыве в районе железнодорожной станции, в ангарах аграрной компании. Рядом стоянка для фур и автопоездов, которые в основном развозили военные грузы, прибывающие в порт. В районе аэродрома „Гидропорт“ были прилеты по бывшим военно-морским складам. На место выехало до пяти „скорых“. Фиксировались прилеты в направлении Таирово», — рассказал он.

По данным Лебедева, в Николаевской области удары были нанесены по месту базирования украинских военных связистов.

«Днепропетровская область. Синельниково. Сообщают о серьезном попадании по прибывшей группе военных. По неподтвержденным данным, среди них могли быть высокопоставленные офицеры. Эвакуация проводилась вертолетами. Васильковка. Удар по ферме на окраине поселка. До ЛБС недалеко, а через Васильковку идет ротация и переброска сил ВСУ в сторону Доброполья и Терноватой», — подчеркнул подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

