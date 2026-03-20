Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 марта: инфографика

В ночь на 20 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 26 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Краснодарского края, по два БПЛА — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному — над территориями Брянской и Ростовской областей, шесть БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, — уточнили в ведомстве.