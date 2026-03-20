Наступление ВС РФ на Харьков 20 марта: дезертиры, заградительные отряды

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 20 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 20 марта: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении в ходе ожесточенных боев наши штурмовики продолжают продвигаться вглубь Харьковской области. Силами ВКС России и операторами ударных БПЛА нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Колодезного, Циркунов и Рубежного. На Липцевском направлении в результате нашего систематического огневого воздействия некоторые подразделения дезертировали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее Избицкого. На Волчанском направлении штурмовые группы „северян“ в ходе упорных боев продвинулись на шести участках до 250 метров. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы, сломив упорное сопротивление противника, продвинулись до 250 метров. В районе села Анискино действуют заградительные отряды операторов БПЛА ВСУ, которые пытаются не допустить дезертирства военнослужащих 101-й ОБр ТерО с позиций около Шевяковки», — пишет «Северный ветер».

«Дневник десантника» передает, что ВС РФ в ходе ожесточенных боев продолжают расширять зону контроля территории, тем самым продвигаясь вглубь Харьковской области.

«По нескольким населенным пунктам ВКС РФ и наши расчеты БПЛА нанесли удары по скоплению живой силы врага. Продолжаются тяжелейшие бои в населенном пункте Волчанские Хутора, в ходе которых удается расширить зону контроля территории. В ходе разведки наши подразделения обнаружили и уничтожили вражеский пункт управления дронами в населенном пункте Зыбино. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое ВКС РФ нанесли удар по сосредоточению подразделения 127-й ОТМБр ВСУ. Непрерывные бои идут в населенном пункте Верхняя Писаревка, а к югу от населенного пункта Старица расширяют зону контроля в ходе боевых действий и продолжают оказывать давление на противника. В районе населенного пункта Веселое ВКС РФ совместно с расчетами БПЛА нанесли огневое поражение живой силе противника. В населенном пункте Колодезное в ходе разведки территории был обнаружен и уничтожен ударами нашей авиации пункт временной дислокации врага. Также были выявлены и уничтожены пункт управления БПЛА и склад матсредств украинских националистов», — добавили авторы канала.

Военный блогер Олег Царев отметил, что с Купянского направления поступают сообщения о продвижении ВС РФ со стороны Куриловки на юг к Новосиново и Ковшаровке.

«В районе Купянска-Узлового и Купянске — позиционные бои без изменений на земле. На Харьковском направлении тяжелые бои на участках южнее Старицы и Графского, ЛБС практически не меняется. В Волчанских Хуторах продвижение наших частей за сутки составило до 200 метров», — добавил он.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал, что в Харькове состоялось награждение отличившихся бойцов украинских подразделений из состава ремонтно-восстановительного батальона, который выполнял боевые задачи в районе Чугуева: восстанавливал мосты и переправы через реку Северский Донец, а также оборудовал понтонно-восточные переправы.

«Сразу после награждения состоялась пьянка в одном из ресторанов города. И награжденные (10–12 человек) приняли решение „спетлять“ и не вернуться в свою часть под Чугуевым. Кстати, по моей информации, они все уроженцы города Харькова. Их дальнейшая судьба неизвестна, но уже украинское командование объявило их в розыск и посчитало дезертирами. Кстати, в очередной раз спустили директивы о дополнительном наборе по мобилизации. То есть отлавливают в Харькове сейчас практически всех, кого попало. И больных, и кривых, и косых. В то же время руководители ТЦК пытаются на этом нажиться: взятки увеличились в два раза, чтобы отмазать мужчин от убытия на фронт», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

