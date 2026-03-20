Бесславный конец батальона ВСУ, охота на БПЛА: новости СВО к утру 20 марта

Российский военный за один выезд уничтожил 12 беспилотников Вооруженных сил Украины, ВС РФ ликвидировали почти весь личный состав батальона теробороны противника на Запорожском направлении. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российский военный установил рекорд по сбитым дронам ВСУ

Командир взвода радиоэлектронной борьбы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Гега сообщил, что во время выездной операции ему удалось уничтожить 12 FPV-дронов противника. По словам военного, БПЛА были сбиты во время защиты гражданского автомобиля от атаки противника.

Как уточнил командир взвода, это был его личный рекорд по ликвидированной технике Вооруженных сил Украины. Дроны поразили как стрелковым оружием, так и штатными средствами радиоэлектронной борьбы. Военный признался, что пошел на спецоперацию добровольцем и дослужился от рядового до командира взвода. Он также рассказал, что для защиты гражданских специалисты РЭБ используют высокие точки сотовой связи.

Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию

Народное сопротивление мобилизации на Украине не сможет сорвать ее проведение, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. По его словам, протестные выступления украинцев разрозненны и еще не «доросли» до настоящего антивоенного движения.

Собеседник издания указал на разницу между просто протестом и антивоенным движением. Антивоенное движение отрицает боевые действия как способ решения проблем, поэтому что бы ни делали власть имущие, это сопротивление идет вглубь, констатировал он.

Киевлянку по ошибке причислили к уклонистам и объявили в розыск

Жительницу Киева безосновательно внесли в реестр военнообязанных «Резерв+», присвоили военно-учетную специальность «художник» и объявили в розыск за уклонение от мобилизации. Женщина, работающая руководителем отдела кадров в одной из компаний, рассказала, что в прошлом году при подаче отчетности в Минобороны о военнообязанных сотрудниках неожиданно обнаружила себя в реестре.

Киевлянке присвоили категорию «солдат» и специальность, связанную с клубами и библиотеками, хотя по образованию она филолог. По словам украинки, никто не проверял достоверность этих данных.

СК возбудил дело о теракте в отношении участника вторжения под Курском

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в отношении украинского солдата Сергея Олейника, который участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, боец вместе с сослуживцами незаконно пересек российскую границу весной 2025 года.

Согласно версии следствия, находясь в лесополосе в Суджанском районе, Олейник вел наблюдение за населенным пунктом и действиями российских военных, участвовал в блокировании и удержании территории под вооруженным контролем. При нем были чешский автомат и гранаты. В ходе боевых действий он был задержан и передан следователям.

ВСУ атаковали школу в Брянской области

Украинские вооруженные формирования нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Глава региона назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.

При атаке повреждение получило здание местной школы. Как уточнил глава области, пострадавших среди мирных жителей зафиксировано не было.

ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов

Российские силы практически полностью ликвидировали личный состав третьего стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Запорожском направлении. Родственники выживших военнослужащих в отчаянии бьют тревогу и требуют от командования немедленной ротации, передал источник в силовых структурах.

Подразделение противника понесло критические потери в ходе боевых действий. Батальон, который должен был удерживать позиции, фактически перестал существовать как боевая единица.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта

«Нужно больше крови». Украина усиливает мобилизацию: к чему готовят ВСУ

Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта