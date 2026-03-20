ВС РФ лишили жизнеспособности один из украинских батальонов Силовики сообщили об уничтожении 3-го батальона 108-й бригады теробороны ВСУ

Российские силы практически полностью ликвидировали личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Запорожском направлении. Родственники выживших военнослужащих в отчаянии бьют тревогу и требуют от командования немедленной ротации, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По информации российских силовых структур, подразделение противника понесло критические потери в ходе боевых действий. Батальон, который должен был удерживать позиции, фактически перестал существовать как боевая единица.

Ветераны, <...> родные и близкие воинов, запишите видеообращение, пожалуйста, о необходимости срочной помощи и ротации батальона. Выскажите все, как понимаете и знаете. Видео мы запустим, — говорится в обращении родственников, которое предоставил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в районе города Красный Лиман Донецкой Народной Республики в ходе боевого столкновения был ликвидирован опытный диверсант из состава Сил специальных операций Украины. Речь идет о сержанте Антоне Желтобрюхе, который служил в 8-м полку ССО ВСУ. Минобороны ВСУ не комментировало данную информацию.