Украинские вооруженные формирования нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX. Глава области назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.
[ВСУ] нанесли удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы, — написал Богомаз.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.
До этого Богомаз сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по Стародубскому муниципальному округу Брянской области. В результате целенаправленной атаки повреждения получил один из жилых домов в селе Демьянки.
Прежде губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.