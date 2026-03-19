Украинские вооруженные формирования нанесли удар с помощью дрона-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в MAX. Глава области назвал произошедшее очередным подлым ударом по гражданским объектам.

[ВСУ] нанесли удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы, — написал Богомаз.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что свыше 27,5 тыс. российских мирных жителей пострадали с февраля 2022 года в результате действий украинских властей. По его словам, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

До этого Богомаз сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар с использованием дронов-камикадзе по Стародубскому муниципальному округу Брянской области. В результате целенаправленной атаки повреждения получил один из жилых домов в селе Демьянки.

Прежде губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали детский сад в Херсонской области с помощью беспилотников. По его словам, из здания эвакуировали 35 человек, в том числе 30 детей.