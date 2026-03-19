Мирошник раскрыл число пострадавших россиян от действий Киева Мирошник: с 2022 года от действий Киева пострадали 27,5 тыс. мирных жителей РФ

Свыше 27,5 тыс. мирных жителей РФ пострадали в результате действий Киева с февраля 2022 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на телемосте «Военные преступления ВСУ против гражданского населения Белгородской области». По его словам, которые передает ТАСС, порядка 4 тыс. из них — жители Белгородской области.

По данным на текущую неделю, с февраля 2022 года от рук украинских боевиков пострадали как минимум 27,5 тыс человек мирного гражданского населения России. И из них более 3850 человек — только в Белгородской области, — сообщил Мирошник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России заявил, что по меньшей мере 272 мирных россиянина пострадали от ударов Вооруженных сил Украины за 10 дней весны. В разговоре с журналистами он уточнил, что 40 из них погибли.

Дипломат также отметил, что преступления Киева, включая недавнюю атаку на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором, который существует «только в военном формате».