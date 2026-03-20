Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 марта?

Опасность атаки беспилотников объявлена сразу в нескольких регионах России. О введении режима предупреждения сообщили власти Воронежской и Пензенской областей, а также Геленджика и Анапы.

Так, в Россошанском районе Воронежской области объявлена угроза непосредственного удара БПЛА. По словам губернатора Александра Гусева, в районе уже работают системы оповещения. «Россошанский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он в своем Telegram-канале.

О беспилотной опасности также сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — отметил глава региона в Telegram.

Кроме того, предупреждение об угрозе атаки БПЛА появилось в Краснодарском крае. Об опасности сообщили власти Геленджика и Анапы. Мэр Геленджика Алексей Богодистов опубликовал краткое сообщение: «Опасность БПЛА». В Telegram-канале мэрии Анапы, в свою очередь, говорится: «Объявлена угроза атаки БПЛА».

Российские военные ликвидировали на правом берегу Херсонской области пункт управления дронами «Баба-яга», откуда ВСУ направляли удары по гражданским объектам в Каховском и Новокаховском районах, сообщил ТАСС старший наводчик подразделения 49-й общевойсковой армии с позывным Боцман.

«Поработали по пункту запуска БПЛА с той стороны. Наша разведка доложила, что по координатам находится пункт управления тяжелыми БПЛА „Баба-яга“. Они некоторое время кошмарили гражданских, мы по ней отработали, и после этого все прекратилось, больше с того места уже не тревожили», — сказал он.

Огонь по пункту запуска вели из орудия Д-30. Как уточнил командир взвода управления с позывным Енисей, их предыдущими целями тоже в основном были пункты БПЛА, так как тяжелой техники ВСУ на правом берегу в радиусе поражения гаубицы пока не фиксируется. И вот расчет снова работает по координатам, где предположительно находится пункт запуска дронов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

За ночь с 18 на 19 марта российские регионы были атакованы 138 украинскими беспилотниками, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 40 и 35 БПЛА сбили над Краснодарским краем и Крымом соответственно. Также 28 дронов перехватили над Ставропольским краем, 18 — над Азовским морем, семь — над Черным. Еще восемь «птичек» удалось нейтрализовать над Курской областью, два — над Ростовской, уточнили в министерстве.

БПЛА упал во дворе многоэтажной застройки в Краснодаре, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов. По его информации, фрагменты дрона повредили остекление квартир в двух корпусах.

«По предварительной информации, пострадавших нет, во дворе дежурит машина скорой помощи. На месте работают специальные и оперативные службы», — отметил Наумов.

Он добавил, что ночная атака ВСУ на Краснодар привела к частичному разрушению 11 квартир в четырех многоэтажках. В частности, уточнил Наумов, из-за падения фрагментов БПЛА оказались выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады.

«Осколки и небезопасные части конструкций уже убраны. Окажем жителям необходимую помощь», — написал мэр.

Наумов сообщил, что пострадавших нет. В Минобороны информацию не комментировали.

Жительница Кочубеевского округа пострадала при падении осколков беспилотника на ее дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. С ней работают медики. Несмотря на то что важная инфраструктура не пострадала, атака, по его словам, привела к разрушениям в жилом секторе.

«В Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы приступают к устранению последствий. В местах падения обломков БПЛА работают соответствующие ведомства», — написал Владимиров.

Также дроны атаковали промзону в Невинномысске, сообщил губернатор. По его информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Минобороны не комментировали информацию губернатора об атаках ВСУ на Ставрополье.

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Купино Шебекинского округа.

«От детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус», — уточнил он.

