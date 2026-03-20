Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта

Заставили ВСУ бить по своим же позициям: успехи ВС РФ к утру 20 марта

Российские военнослужащие при освобождении Красноармейска «играли в радиоигру» с ВСУ — использовали трофейные радиостанции, чтобы дезинформировать противника. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 марта?

Заставили ВСУ бить по своим же позициям

Как рассказал командир роты Александр Работалов в предоставленном Минобороны видео, для ВСУ это стало неожиданностью.

«Мы тоже играли в радиоигру. И противник вообще не понимал, что происходит. То есть мы даем противнику одни данные, противник воплощает это все в действительность. <...> Подавали их цели, где находятся их люди, соответственно, они сами себя и убивали», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что в ходе прослушивания радиостанций ВСУ российские военные выявляли их местонахождение, передавали данные операторам БПЛА и разведке. «Все цели были подтверждены и уничтожены», — заключил он.

Марочко спрогнозировал ухудшение ситуации для ВСУ у Константиновки

Военный эксперт Андрей Марочко заявил ТАСС, что после утраты контроля над Павловкой в ДНР оперативно-тактическая ситуация для украинских войск в Константиновке и Дружковке будет ежедневно ухудшаться.

«Нам совсем немного осталось до Торского — порядка двух километров. Если мы будем продвигаться такими же темпами, то оперативно-тактическая обстановка украинских боевиков, которые находятся как в Константиновке, так и в Дружковке, будет ежедневно усугубляться», — отметил он.

По его словам, освобождение армией РФ Павловки — развитие успеха российских сил на Константиновском и Дружковском участках.

Попаданием в лаз уничтожили опорник ВСУ

Артиллеристы из расчета пушки М-46, действующего в составе группировки войск «Центр», успешно поразили опорный пункт ВСУ, используя точный выстрел через полуметровый лаз. Об этом сообщил командир взвода, старший офицер батареи Степан Фофанов, в видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

В МО добавили, что опорный пункт противника с живой силой находился на Днепропетровском направлении.

«Работали по опорному пункту. А у противника участились случаи, что он делает очень маленькие входы, лазы в свои опорные пункты. И мы настолько удачно попали в этот опорный пункт, а размер, врать не буду, минимум полметра, и снаряд попал точно в это окошечко. И, соответственно, опорный пункт сложился», — сказал боец.

В Минобороны добавили, что артиллерийские залпы выполнялись на дальность более 25 километров.

Отразили комбинированный удар ВСУ

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3», входящие в состав группировки войск «Восток», успешно нейтрализовали снаряды реактивных систем залпового огня и корректируемые авиабомбы, принадлежащие Вооруженным силам Украины, в Запорожской области. Эту информацию распространило Министерство обороны РФ.

Там рассказали, что пуски средств воздушного нападения были вскрыты дежурными силами ПВО группировки. На экранах радаров были зафиксированы малоразмерные цели, следовавшие по сложным траекториям в сторону российских позиций.

«После оперативного анализа объекты были классифицированы как реактивные снаряды РСЗО и корректируемые авиабомбы западного производства. Расчеты ЗРК „Бук-М3“ 71-й гвардейской зенитно-ракетной бригады 35-й армии группировки „Восток“ выполнили захват и последовательное уничтожение всех целей», — сказали в министерстве.

Там отметили, что тактика ВСУ заключается в сбросе авиабомб с предельных дистанций. Однако высокая чувствительность радаров российских ЗРК позволяет расчетам перехватывать их до входа в зону поражения защищаемых объектов.

Ликвидировали группу ударных дронов ВСУ

На Краснолиманском направлении российские военные с помощью зенитной установки ЗУ-23 успешно ликвидировали группу ударных беспилотников Вооруженных сил Украины, передает Минобороны РФ.

«Военнослужащие зенитного расчета 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили группу ударных беспилотников ВСУ в ходе выполнения задач по воздушному прикрытию позиций российских подразделений на Краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, неся службу как на линии боевого соприкосновения, так и на приграничных территориях, зенитчики обеспечивают защиту не только военных подразделений, но и гражданских объектов и критической инфраструктуры, пресекая попытки прорыва воздушных целей вглубь страны.

