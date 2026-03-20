Гришино, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 марта? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веселого, Гришино, Дробышево, Константиновки, Колодезного, Коровьего Яра, Кривой Луки, Малиновки, Покровского, Рай-Александровки, Сергеевки, Святогорска, Федоровки Второй, Харькова?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Красноармейском направлении войска РФ ведут бои в Гришино. На Добропольском направлении продолжаются столкновения в Белицком и Новом Донбассе. На Константиновском направлении ВС РФ занимают новые позиции в лесополосах между Ильиновкой и Долгой Балкой. На Краснолиманском направлении идут интенсивные бои в районе Святогорска и в Красном Лимане. На Северском направлении идут тяжелые бои в Кривой Луке. ВС РФ укрепляют позиции в районе Липовки и Калеников для дальнейшего продвижения к Рай-Александровке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении идут бои южнее Старицы и Графского. Продолжаются сражения в Волчанских Хуторах», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении продолжаются затяжные бои в районе Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Продолжаются бои в Красном Лимане, а также в районе Святогорска. Штурмовые действия вести возможно только малыми группами из-за обилия БПЛА ВСУ в воздухе. На Славянском направлении сообщается о взятии под контроль Федоровки Второй, расположенной к югу от Рай- Александровки. От Гуляйполя группировка войск „Восток“ ведет тяжелые наступательные бои на подступах к Воздвижевке и Верхней Терсе. Противник ограничивается ротацией и усилением позиций, не проводя масштабных контратак», — отмечают военкоры.

ВС РФ

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ укрепляют позиции у Липовки и Калеников для рывка к Рай-Александровке, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«На Константиновском направлении ВС РФ заняли ключевые лесополосы между Ильиновкой и Долгой Балкой. На Лиманском участке наступление идет тяжело и вязко. Российские войска смогли закрепиться на южных окраинах Яровой. ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в ДНР. Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Добропольский выступ. В Гришино противнику практически негде закрепиться. Новоалександровка и южная часть Василевки — серая зона. В районе Белицкого также идет работа по зачистке лесопосадок вдоль железной дороги», — сообщили военкоры.

