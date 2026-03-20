«Пусть боятся»: военэксперт предрек Украине бурю после затишья ВС России

Вооруженные силы России в ближайшее время могут нанести интенсивные удары по объектам ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Об этом, по его словам, свидетельствует тревожная тишина, которая наблюдается в центральных районах Украины. Эксперт не исключил, что российская армия готовится к нанесению ударов по объектам двойного назначения, которые Киев использует для наращивания военного потенциала.

Как говорится, пусть боятся. Вероятнее всего, действительно, у нас сейчас ведется работа по выявлению законных целей [на Украине]. Возможно, уже ближайшее время будут нанесены интенсивные удары по военным объектам и объектам двойного назначения, которые политическое преступное руководство на Украине использует для наращивания своего военного потенциала, — высказался Марочко.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. По его словам, такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.