Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:35

«Пусть боятся»: военэксперт предрек Украине бурю после затишья ВС России

Военэксперт Марочко: ВС РФ уже скоро могут нанести интенсивные удары по Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России в ближайшее время могут нанести интенсивные удары по объектам ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. Об этом, по его словам, свидетельствует тревожная тишина, которая наблюдается в центральных районах Украины. Эксперт не исключил, что российская армия готовится к нанесению ударов по объектам двойного назначения, которые Киев использует для наращивания военного потенциала.

Как говорится, пусть боятся. Вероятнее всего, действительно, у нас сейчас ведется работа по выявлению законных целей [на Украине]. Возможно, уже ближайшее время будут нанесены интенсивные удары по военным объектам и объектам двойного назначения, которые политическое преступное руководство на Украине использует для наращивания своего военного потенциала, — высказался Марочко.

Ранее Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения. По его словам, такое затишье не означает прекращения боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

Украина
ВСУ
ВС РФ
СВО
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
В США забили тревогу из-за массового бегства граждан из страны
Центробанк России принял важное решение по доллару
В Минпросвещения объяснили, от чего зависит рабочая нагрузка на учителей
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.