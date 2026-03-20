Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины

Возникающая периодически пауза в ударах российских войск по военным объектам в центральных районах Украины связана с тщательной перепроверкой целей и выбором наиболее эффективных средств поражения, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, такое затишье не означает прекращение боевой работы, а является частью планомерной подготовки к нанесению точечных атак.

ВС РФ постоянно наносят удары по военным объектам и объектам двойного назначения на территории Украины. ВСУ маскируют их под гражданские позиции. Чтобы окончательно определить, по какой цели ударят наши ракетные войска, цели перепроверяются. Иногда бывает некоторая пауза чтобы окончательно все выяснить и быть уверенными, что удар придется по скоплениям техники, личного состава, наемников и так далее. Поэтому иногда наступает затишье. Может быть еще, когда уже выявлен объект, решается, каким средством поражения его уничтожить, — пояснил Липовой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает скорого возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине и считает паузу временной. По его словам, диалог может продолжиться уже в ближайшее время.