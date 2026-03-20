Новые «Панцири», спасение российского бойца: новости СВО на вечер 20 марта

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны РФ партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», техника и удача спасли российского бойца от четырех украинских дронов, военные ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские военные получили новые «Панцири»

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заявили в пресс-службе госкорпорации. Боевые машины уже прошли все необходимые испытания и получили одобрение представителями военной приемки.

В корпорации подчеркнули, что системы ПВО семейства «Панцирь» зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие. Они играют важнейшую роль в обеспечении безопасности воздушного пространства страны и подтвердили свои высокие характеристики в зоне спецоперации.

Тепловизионные пончо укрепили пехоту ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Российский Федерации использовали тепловизионные пончо в ходе освобождения Красноармейска, сообщили в Минобороны РФ. Бойцы продвигались вперед, преодолевая укрепленную оборону противника.

ВСУ в населенном пункте выстроили мощную оборонительную систему, включающую несколько линий. Штурмовые подразделения проходили через противотанковые рвы, пересекали открытые пространства и преодолевали проволочные заграждения.

Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов

Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие применили высокоточное оружие и БПЛА. Таким образом ВС РФ ответили на террористические атаки противника.

Боец ВС РФ раскрыл, как мотоцикл спас его от дронов ВСУ

Инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки войск «Юг» с позывным Механ заявил, что техника и удача спасли его от четырех украинских дронов-камикадзе. Беспилотники пытались атаковать бойца во время рейда на мотоцикле.

В этот момент над дорогой пролетели четыре вражеских дрона-камикадзе, которые, потеряв цель, не смогли атаковать. Механ убежден, что именно эта вынужденная остановка спасла ему жизнь. По мнению штурмовика, если бы не поломка, заставившая искать укрытие, БПЛА настигли бы его на открытом участке пути.

Российские военные освободили пять населенных пунктов

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Четыре из них расположены в ДНР и еще один — в Сумской области.

Как отметило военное ведомство, силами Южной группировки войск и группировок войск «Запад» и «Центр» в ДНР были освобождены Каленики, Федоровка Вторая, Александровка и Павловка. В Сумской области был взят под контроль населенный пункт Сопычь.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль трехкилометровый участок трассы Славянск — Артемовск, по которой противник снабжал свою группировку у Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что это произошло благодаря освобождению Федоровки Второй.

ВСУ устроили пункт управления дронами в больнице

Пункт управления беспилотниками был размещен в здании городской больницы Константиновки, сообщил источник со ссылкой на УФСБ России по ДНР. Пункт впоследствии был уничтожен.

Объект ВСУ располагался на четвертом этаже, где были установлены ретрансляторы сигнала, а также осуществлялся запуск дронов. В результате работы операторов БПЛА антитеррористического подразделения «Горыныч», входящего в структуру ФСБ России, указанный пункт управления был уничтожен.

Украинского комбрига под Сумами заменят из-за чрезмерного числа пленных

Командование Вооруженных сил Украины заменит командира 119-й отдельной бригады территориальной обороны в Сумской области, сообщил источник в российских силовых структурах. По его информации, это связано с регулярной сдачей в плен его подчиненных. Также было упомянуто, что предыдущий командир бригады занимал должность лишь несколько месяцев начиная с ноября 2025 года.

