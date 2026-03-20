Российские военные получили новые «Панцири»

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заявили в пресс-службе госкорпорации. Боевые машины уже прошли все необходимые испытания и получили одобрение представителями военной приемки.

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в рамках государственного оборонного заказа передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — говорится в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что системы ПВО семейства «Панцирь» зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие. Они играют важнейшую роль в обеспечении безопасности воздушного пространства страны и подтвердили свои высокие характеристики в зоне спецоперации.

Ранее в Ростехе заявили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» демонстрируют более высокую точность по сравнению с западными аналогами. Применение этих боеприпасов позволяет значительно ускорить полный цикл «обнаружение — целеуказание — выстрел — уход».