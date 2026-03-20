20 марта 2026 в 08:24

Российские военные получили новые «Панцири»

ВС России получили от Ростеха новую партию ЗРПК «Панцирь-С»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» на позиции Фото: РИА Новости
Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», заявили в пресс-службе госкорпорации. Боевые машины уже прошли все необходимые испытания и получили одобрение представителями военной приемки.

В корпорации подчеркнули, что системы ПВО семейства «Панцирь» зарекомендовали себя как надежное и эффективное оружие. Они играют важнейшую роль в обеспечении безопасности воздушного пространства страны и подтвердили свои высокие характеристики в зоне спецоперации.

Ранее в Ростехе заявили, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» демонстрируют более высокую точность по сравнению с западными аналогами. Применение этих боеприпасов позволяет значительно ускорить полный цикл «обнаружение — целеуказание — выстрел — уход».

