Украина содрогнулась от массированного и групповых ответных ударов Армия России нанесла массированный и шесть групповых ударов по Украине

Вооруженные силы России за последнюю неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, военнослужащие применили высокоточное оружие и БПЛА. Таким образом ВС РФ ответили на на террористические атаки противника.

С 14 по 20 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ. Под огонь попали предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, используемые для снабжения украинских группировок. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 139 районах.

До этого экс-глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, недавно озвученная президентом цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности, что подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.