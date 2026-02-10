Зимняя Олимпиада — 2026
ВС России уничтожили места сборки украинских дронов дальнего действия

ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российские войска нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим нужды ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Под огонь попали предприятия топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, используемые для снабжения украинских группировок. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 139 районах.

В операции участвовали авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо логистических цепочек, целями стали места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также склады с боеприпасами к ним.

Ранее экс-глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что глава государства Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, недавно озвученная президентом цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности, что подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

ВСУ
спецоперация
Минобороны РФ
Украина
