03 марта 2026 в 11:43

Родителям рассказали, в какой период чаще всего теряются дети

«ЛизаАлерт»: несовершеннолетние чаще всего пропадают в весенние каникулы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дети чаще всего пропадают во время весенних и летних каникул, пишут РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Там отметили, что в марте 2025 года поступило 830 заявок на поиск несовершеннолетних.

Пики пропажи детей приходятся на периоды весенних и летних каникул. В этот период несовершеннолетних меньше контролируют, — уточнили в отряде.

По данным «ЛизаАлерт», в апреле 2025 года волонтеры обработали 1084 заявки о пропаже детей. За июль и август граждане в общей сложности отправили 3712 соответствующих обращений.

Ранее сообщалось, что состояние пропавшей в Смоленске девятилетней девочки, которую искали трое суток, оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время после необходимых процедур ребенка передадут родителям.

