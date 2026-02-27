Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:45

Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале

Гид-проводник Иванов: пропавшие на Урале могли столкнуться с суровой погодой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компания мужчин на снегоходах, пропавшая в Уральских горах, построила маршрут через местность, известную своей суровой погодой зимой, сообщил РЕН ТВ гид-проводник Артем Иванов. По его словам, плато Кваркуш становится серьезным испытанием для туристов, если на нем поднимается ветер.

Половина дороги у ребят должна была пройти по лесу, далее — выход на плато. <…> На границе стоит промежуточная изба на Цепельских полянах, но она в плохом состоянии, занесена снегом почти на 70%. Если у них что-то пошло не по плану, они могли попробовать укрыться там, но ночевка в такой избе — отдельное испытание, — пояснил гид.

По словам Иванова, плато — это открытая местность с нулевой видимость. На нем невозможно развести костер. При этом укрыться от ветра за снегоходом не получится.

Ранее сообщалось, что утром 27 февраля пять человек пропали в горах Урала во время поездки на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь после выезда в горную местность. По плану путешественники должны были вернуться в населенный пункт три дня назад.

