27 февраля 2026 в 18:52

В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу

Ребенок весом почти 6 кг стал самым крупным новорожденным в больнице Нью-Йорка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В штате Нью-Йорк родился необычайно крупный ребенок, вес которого составляет 5,9 кг, что почти вдвое превышает средний показатель для новорожденных, сообщает New York Post. Мальчик появился на свет 31 января. Родители ожидали крупного ребенка, однако такой вес стал для них неожиданностью.

Мы знали, что он вырастет крупнее, но не ожидали такого. Он уже носит подгузники и одежду на трех–шести месяцев. Такое ощущение, что я сразу перешла к тому, чтобы у меня был трехмесячный ребенок, — рассказали они.

Ранее в Великобритании 10-летний Грейсон Кэри поймал в озере Шамплейн крупного пресноводного горбыля, побив рекорд, который держался 10 лет. Вес рыбы составил 12,9 кг, длина — 93,9 см. Крупную особь поймали во время Международного рыболовного турнира летом 2025 года. Предыдущий рекорд озера Шамплейн принадлежал горбылю, который был легче на 1,3 кг.

До этого в Аргентине изготовили гигантское традиционное печенье альфахор весом 720 кг. Мероприятие, организованное профсоюзом кондитеров, было приурочено к 152-й годовщине города Мар-дель-Плата. Кондитерское изделие выставили в музее MAR, где зарегистрировали новый рекорд

