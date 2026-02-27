В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу Ребенок весом почти 6 кг стал самым крупным новорожденным в больнице Нью-Йорка

В штате Нью-Йорк родился необычайно крупный ребенок, вес которого составляет 5,9 кг, что почти вдвое превышает средний показатель для новорожденных, сообщает New York Post. Мальчик появился на свет 31 января. Родители ожидали крупного ребенка, однако такой вес стал для них неожиданностью.

Мы знали, что он вырастет крупнее, но не ожидали такого. Он уже носит подгузники и одежду на трех–шести месяцев. Такое ощущение, что я сразу перешла к тому, чтобы у меня был трехмесячный ребенок, — рассказали они.

