16 февраля 2026 в 10:43

В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов

В Мар-дель-Плате изготовили 720-килограммовое печенье к 152 годовщине города

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Аргентине изготовили гигантское традиционное печенье альфахор весом 720 килограммов, сообщило издание La Capital S.A. Мероприятие, организованное Профсоюзом кондитеров, было приурочено к 152-й годовщине города Мар-дель-Плата.

Кондитерское изделие выставили в музее MAR, где оно официально зафиксировало новый рекорд, превзойдя результат прошлого года, составлявший 640 килограммов. На подготовку монументального десерта у местных мастеров ушло несколько дней. После завершения официальной части и демонстрации рекорда альфахор разрезали на порции и бесплатно раздали посетителям музея. Организаторы отметили, что данная акция направлена на поддержку профессиональных традиций города, который считается одним из главных туристических и гастрономических центров страны.

Дегустация привлекла тысячи жителей и туристов, которые выстроились в очереди, чтобы попробовать праздничное угощение. Празднование годовщины сопровождалось культурными и развлекательными мероприятиями, создавшими в городе оживленную атмосферу.

Ранее японский ресторатор Киеси Кимура приобрел голубого тунца за рекордные для рынка 510,3 млн иен (253 млн рублей). Рыба весом 243 кг ушла с молотка на новогоднем рыбном аукционе в Токио. Рыба стала основой для уникальных суши и роллов, которые появились в меню ресторанов Кимура.

