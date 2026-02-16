В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов В Мар-дель-Плате изготовили 720-килограммовое печенье к 152 годовщине города

В Аргентине изготовили гигантское традиционное печенье альфахор весом 720 килограммов, сообщило издание La Capital S.A. Мероприятие, организованное Профсоюзом кондитеров, было приурочено к 152-й годовщине города Мар-дель-Плата.

Кондитерское изделие выставили в музее MAR, где оно официально зафиксировало новый рекорд, превзойдя результат прошлого года, составлявший 640 килограммов. На подготовку монументального десерта у местных мастеров ушло несколько дней. После завершения официальной части и демонстрации рекорда альфахор разрезали на порции и бесплатно раздали посетителям музея. Организаторы отметили, что данная акция направлена на поддержку профессиональных традиций города, который считается одним из главных туристических и гастрономических центров страны.

Дегустация привлекла тысячи жителей и туристов, которые выстроились в очереди, чтобы попробовать праздничное угощение. Празднование годовщины сопровождалось культурными и развлекательными мероприятиями, создавшими в городе оживленную атмосферу.

