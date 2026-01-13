Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 11:59

Самая дорогая рыба в мире ушла с молотка

The Guardian: в Японии продали тунца за 253 млн рублей

Фото: AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Японский ресторатор Киеси Кимура приобрел голубого тунца за 510,3 млн иен (253 млн рублей), передает The Guardian. Рыба весом 243 кг ушла с молотка на новогоднем рыбном аукционе в Токио.

Я думал, что мы сможем купить немного дешевле, но цена взлетела до небес, — сказал Кимура.

Отмечается, что рекордный по размерам тунец станет основой для уникальных суши и роллов, которые появятся в меню ресторанов Кимура. Цена каждого ролла установлена на уровне 500 иен (250 рублей).

Ранее сообщалось, что французская жандармерия привлекла дополнительные наряды для охраны фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц. Причина заключается в повышенном риске краж в предпраздничный период, когда фиксируется особенно высокий спрос на эти продукты.

До этого сообщалось, что в лесах Саратовской области местные жители обнаружили редкие и ценные грибы — черные трюфели. Как сообщил глава Петровского района Максим Калядин, на севере региона можно найти эти деликатесы, стоимость которых в России начинается от 8 тыс. рублей за 100 граммов.

рыба
Япония
аукционы
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.