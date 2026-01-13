Самая дорогая рыба в мире ушла с молотка The Guardian: в Японии продали тунца за 253 млн рублей

Японский ресторатор Киеси Кимура приобрел голубого тунца за 510,3 млн иен (253 млн рублей), передает The Guardian. Рыба весом 243 кг ушла с молотка на новогоднем рыбном аукционе в Токио.

Я думал, что мы сможем купить немного дешевле, но цена взлетела до небес, — сказал Кимура.

Отмечается, что рекордный по размерам тунец станет основой для уникальных суши и роллов, которые появятся в меню ресторанов Кимура. Цена каждого ролла установлена на уровне 500 иен (250 рублей).

