Забудьте о хлебе или манке: одесский секрет котлет из хека. Раскрываю неожиданного союзника нежности

Что, если главный секрет идеальных рыбных котлет — не в рыбе? В одесской версии хек делит главную роль с репчатым луком.

Что понадобится

Филе хека (без кожи и костей) — 600–700 г, репчатый лук — 500–600 г, чеснок — 2-3 зубчика, яйцо — 1 шт., сливочное масло — 50 г, растительное масло — для жарки, соль — 1 ч. л. с горкой, черный перец (свежемолотый) — по вкусу.

Как готовлю

Филе хека пропускаю через мясорубку с мелкой решеткой. Лук очищаю и мелко нарезаю кубиками.

На сковороде разогреваю 2-3 ст. л. растительного масла и обжариваю лук до мягкости и легкого золотистого оттенка, примерно 7 минут.

Добавляю к луку пропущенный через пресс чеснок и сливочное масло, хорошо перемешиваю и снимаю с огня. Эту луково-масляную смесь можно либо сразу соединить с рыбным фаршем, либо для максимально нежной текстуры также пропустить через мясорубку.

В миске с фаршем из хека и лука соединяю яйцо, соль и перец. Тщательно вымешиваю массу руками до однородности и даю ей отдохнуть 10 минут. Разогреваю сковороду с достаточным количеством растительного масла.

Формирую влажными ладонями котлеты, выкладывая их сразу на хорошо разогретую поверхность. Обжариваю на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки.

