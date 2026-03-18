Никакого хлеба, добавляю минералку в фарш и жарю котлеты: таких сочных больше нигде не ела

Никакого хлеба! Добавляю газированную воду в фарш и жарю котлеты. Минералка делает фарш более легким и воздушным, пузырьки углекислого газа разрыхляют структуру, благодаря чему котлеты получаются нежными. Таких сочных больше нигде не ела!

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 1 картофелина, 1 яйцо, 2-3 ст. л. панировочных сухарей, 100 мл сильногазированной минеральной воды, соль, перец, зелень.

Рецепт: овощи натрите на мелкой терке. В миске смешайте фарш, овощи, яйцо, сухари, соль, перец и рубленую зелень. Тщательно вымесите. Влейте минеральную воду и снова хорошо перемешайте. Фарш станет более жидким, но это нормально. Дайте постоять 10-15 минут. Влажными руками сформируйте котлеты (можно добавить еще сухарей, если слишком жидко). Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки, затем накройте крышкой и доведите до готовности на медленном огне 5-7 минут. Подавайте горячими.

Ранее стало известно, как приготовить гедлибже — курица в сметане. Выручит каждую хозяйку в обед или на ужин.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
