Гедлибже — выручит каждую хозяйку в обед или на ужин: курица по-адыгейски, тушенная в сметане

Гедлибже, или курица по-адыгейски, тушенная в сметане, — это ароматное блюдо, которое покоряет своей простотой и невероятным вкусом. Оно выручит каждую хозяйку в обед или на ужин.

Куриные голени, тушенные в нежном сметанном соусе с луком и специями, получаются настолько сочными и мягкими, что буквально тают во рту.

Для приготовления понадобится: 6–8 куриных голеней или бедер, 2 луковицы, 300 мл сметаны (15–20%), 2 ст. л. муки, соль, перец, лавровый лист, зелень, растительное масло для жарки.

Рецепт: голени посолите и поперчите. В глубокой сковороде разогрейте масло и обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к курице, жарьте вместе 5–7 минут до мягкости лука. Посыпьте мукой, перемешайте и прогрейте минуту. Влейте сметану, разведенную в стакане теплой воды (200 мл), добавьте лавровый лист, при необходимости досолите. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 30–40 минут до готовности курицы. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью, с любым гарниром.

