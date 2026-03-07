Куриная грудка — вечная проблема начинающих кулинаров, потому что сухая и безвкусная она способна испортить любой романтический вечер. Но есть способ превратить эту диетическую часть курицы в сочное и ароматное блюдо, которое попросит добавки даже самая привередливая девушка. Секрет в том, чтобы сначала обжарить грудку до румяной корочки, а потом довести до готовности в сливках, которые сохранят мясо нежнейшим.

Возьмите две куриные грудки на кости, с кожей, потому что кость дает вкус, а кожа защищает мясо от пересыхания. Если купили филе, не страшно, просто будьте аккуратнее при жарке. Каждую грудку посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла на сильном огне до золотистой корочки со всех сторон, минут по пять с каждой стороны. Не нужно добиваться полной готовности внутри, корочка важнее.

Выньте грудку из сковороды и на том же жире обжарьте 200 г нарезанных шампиньонов. Грибы должны пустить сок и зарумяниться, на это уйдет минут 7–8. Добавьте к грибам мелко нарезанную луковицу и жарьте еще минуты 3 до прозрачности лука. Влейте 100 мл белого вина или просто куриного бульона, дайте выпариться наполовину. Затем влейте 200 мл сливок, добавьте веточку тимьяна и верните курицу в сковороду, утопив ее в соусе.

Простой рецепт для романтического ужина: куриная грудка в сливках Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите минут 20, периодически поливая грудку соусом сверху. За это время курица дойдет до идеальной мягкости, а соус пропитается грибным и куриным ароматом. В самом конце добавьте чайную ложку лимонного сока, чтобы сливки не казались слишком жирными, и выключите огонь. Подавайте такую грудку с любым гарниром — от простого картофельного пюре до отварного риса, но лучше всего сварить спаржу или стручковую фасоль, это будет легко и изысканно. А соусом не забудьте полить сверху, чтобы даже самый сухой рис превратился в деликатес.

Совет: для более насыщенного вкуса добавьте в соус чайную ложку дижонской горчицы и щепотку мускатного ореха — они подчеркнут сливочность и сделают блюдо интереснее, не перебивая основной аромат.

Пищевая ценность на 100 г: калорийность — 156 ккал, белки — 14,3 г, жиры — 9,8 г, углеводы — 3,1 г.

