07 марта 2026 в 15:30

Салат «Женский каприз» в порционных стаканчиках: идеально для девичника на 8 Марта — изысканно, красиво, безумно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Салат «Женский каприз» в порционных стаканчиках — идеальное решение для девичника на 8 Марта. Беру куриное филе, ананасы и грецкие орехи — и собираю изысканное блюдо, которое выглядит как дорогой ресторанный десерт. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для праздничного стола или уютных посиделок с подругами. Его необычность в том, что привычные продукты в порционной подаче и с правильным сочетанием слоев превращаются в настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: нежное куриное филе, сладковатые ананасы, хрустящие орешки и расплавленный сыр — каждый слой пропитывается майонезом и создает неповторимую гармонию вкусов. Салат такой воздушный и красивый, что его хочется фотографировать снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г консервированных ананасов, 100 г твердого сыра, 50 г грецких орехов, 2 яйца, майонез по вкусу, гранатовые зерна для украшения. Курицу и ананасы нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на крупной терке, яйца отварите и измельчите, орехи порубите. В прозрачные стаканчики выкладывайте слоями: курица, майонез, ананасы, орехи, яйца, майонез, сыр. Сверху украсьте гранатовыми зернами и зеленью. Дайте настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

