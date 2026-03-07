Зимняя Олимпиада — 2026
Этот салат с кальмарами и морковью по-корейски — настоящая находка для ПП. Всего 97 ккал, а вкус — божественный

Фото: D-NEWS.ru
Вместо жирного майонеза я заправляю салат творожным сыром. Он делает его кремовым, нежным, но при этом легким. Сыр не перебивает вкус кальмаров и моркови, а только объединяет их в гармоничный дуэт.

Что понадобится для салата

Беру 120 г кальмаров (очищенных, можно замороженных), 90 г моркови, 1 зубчик чеснока, 20 г творожного сыра, соль и перец по вкусу.

Как я его готовлю

Морковь чищу и натираю на терке для корейской моркови длинной соломкой. Добавляю измельченный чеснок, соль и перец. Слегка разминаю морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставляю мариноваться на время приготовления кальмаров. В кастрюле кипячу воду. Кальмары (если замороженные, предварительно размораживаю) опускаю в кипяток ровно на 2-3 минуты. Важно не передержать. Сразу откидываю на дуршлаг и даю стечь. Нарезаю кальмары тонкой соломкой. В миске смешиваю кальмары с морковью, добавляю творожный сыр и аккуратно перемешиваю. Даю настояться 10-15 минут перед подачей. При необходимости досаливаю.

