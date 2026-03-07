Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:30

В Персидском заливе атакован еще один танкер

Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иранские военные атаковали танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов в Персидском заливе, передает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на КСИР. Удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата. Танкер является одним из активов США.

Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых Островов, в Персидском заливе, — говорится в заявлении.

Вместе с тем иранские военные заявили о масштабных потерях США после атак на американские базы на Ближнем Востоке. Удары по базе Аль-Дафра в ОАЭ и Пятому флоту ВМС США привели к гибели и ранению свыше 200 военнослужащих.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США планируют нанести удары по территориям Ирана, которые до сих пор не были объектом атак. По его словам, рассматривается вероятность полного уничтожения районов и неизбежной гибели людей. Политик также заявил, что США готовы принять нового лидера Ирана, если тот проявит дружелюбие к Соединенным Штатам и их союзникам.

Ближний Восток
атаки
Иран
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали после реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.