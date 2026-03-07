В Персидском заливе атакован еще один танкер Иран ударил по танкеру под флагом Маршалловых Островов

Иранские военные атаковали танкер Louise P под флагом Маршалловых Островов в Персидском заливе, передает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на КСИР. Удар был нанесен при помощи беспилотного летательного аппарата. Танкер является одним из активов США.

Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшему под флагом Маршалловых Островов, в Персидском заливе, — говорится в заявлении.

Вместе с тем иранские военные заявили о масштабных потерях США после атак на американские базы на Ближнем Востоке. Удары по базе Аль-Дафра в ОАЭ и Пятому флоту ВМС США привели к гибели и ранению свыше 200 военнослужащих.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США планируют нанести удары по территориям Ирана, которые до сих пор не были объектом атак. По его словам, рассматривается вероятность полного уничтожения районов и неизбежной гибели людей. Политик также заявил, что США готовы принять нового лидера Ирана, если тот проявит дружелюбие к Соединенным Штатам и их союзникам.