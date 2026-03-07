Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 16:54

Посольство одной азиатской страны объявило об уходе из Ирана

Посольство Таиланда с 10 марта временно перенесут из Ирана в Турцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство Таиланда в Иране временно перенесут в Турцию, сообщил заместитель пресс-секретаря королевского МИД Панидон Патчимсават. По его словам, которые приводит ТАСС, дипмиссия будет работать в городе Ван с 10 марта.

С 10 марта королевское посольство Таиланда в Тегеране временно перенесет свою деятельность в город Ван, Турция, — отметил Патчимсават.

Чиновник подчеркнул, что таиландские дипломаты продолжат помогать согражданам, которые хотят покинуть Иран. Он добавил, что первая группа тайцев, состоящая из 62 человек, выехала из Тегерана в Турцию. Вторую группу планируется эвакуировать 10 марта.

Ранее сообщалось, что дипломатический состав и административно-технический персонал посольства России в Иране продолжают работать в штатном режиме. Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники находятся на своих местах и выполняют обязанности.

До этого журналисты сообщили, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана через границу с Азербайджаном из страны выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.

Азия
Таиланд
посольства
переезды
Иран
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии
В Госдуме обрушились с критикой на застрявших в Дубае россиян
Трамп рассекретил количество уничтоженных иранских кораблей
Сотни домов в Курской области оказались не подлежащими восстановлению
Раскрыт огромная сумма на восстановление радаров США после ударов Ирана
США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации
Мать жертвы «питерского маньяка» рассказала о последнем вечере сына
Вучич рассказал, когда Сербия может вступить в Евросоюз
МИД России призвал Иран и Азербайджан к благоразумию
«Жестко, эффективно, грамотно»: в Госдуме оценили атаки на военные базы США
В МИД России предложили помощь в остановке кровопролития на Ближнем Востоке
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 37 украинских БПЛА
Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране
Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие
Замглавы Пятигорска задержали по делу о реконструкции водоема
Захарова указала МАГАТЭ, какую тему действительно стоит обсудить
«Цены на нефть растут»: в ЕС назвали победителя в войне на Ближнем Востоке
В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом
Шквальный ветер и холод до -1? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.