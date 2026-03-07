Посольство одной азиатской страны объявило об уходе из Ирана

Посольство Таиланда в Иране временно перенесут в Турцию, сообщил заместитель пресс-секретаря королевского МИД Панидон Патчимсават. По его словам, которые приводит ТАСС, дипмиссия будет работать в городе Ван с 10 марта.

С 10 марта королевское посольство Таиланда в Тегеране временно перенесет свою деятельность в город Ван, Турция, — отметил Патчимсават.

Чиновник подчеркнул, что таиландские дипломаты продолжат помогать согражданам, которые хотят покинуть Иран. Он добавил, что первая группа тайцев, состоящая из 62 человек, выехала из Тегерана в Турцию. Вторую группу планируется эвакуировать 10 марта.

Ранее сообщалось, что дипломатический состав и административно-технический персонал посольства России в Иране продолжают работать в штатном режиме. Дипломаты подчеркнули, что все сотрудники находятся на своих местах и выполняют обязанности.

До этого журналисты сообщили, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана через границу с Азербайджаном из страны выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.