07 марта 2026 в 09:00

Чесночные лепешки за 10 минут на сковороде: ароматный завтрак из простых продуктов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки на сковороде. Тесто замешивается за пару минут, а аппетитный аромат чеснока и сливочного масла мгновенно собирает всю семью на кухне.

Ингредиенты:

  • вода — 300 мл;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сушеный базилик — щепотка (или несколько листиков свежего);
  • сливочное масло — 3 ст. л.

Приготовление

Для начала поставьте сковороду на слабый огонь, чтобы она постепенно нагрелась. В миске соедините воду, разрыхлитель, соль, сахар и базилик, хорошо перемешайте. Сливочное масло растопите в микроволновке, а чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Добавьте масло и чеснок в жидкую смесь, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться по консистенции примерно как для оладий. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду и обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной корочки. Дополнительное масло не понадобится — оно уже есть в тесте. Подавайте горячими с чаем, кофе, сыром или просто кусочком сливочного масла.

