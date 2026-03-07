Чесночные лепешки за 10 минут на сковороде: ароматный завтрак из простых продуктов

Иногда утром хочется горячей домашней выпечки, но времени на сложные рецепты совсем нет. В таком случае выручают быстрые чесночные лепешки на сковороде. Тесто замешивается за пару минут, а аппетитный аромат чеснока и сливочного масла мгновенно собирает всю семью на кухне.

Ингредиенты:

вода — 300 мл;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

сушеный базилик — щепотка (или несколько листиков свежего);

сливочное масло — 3 ст. л.

Приготовление

Для начала поставьте сковороду на слабый огонь, чтобы она постепенно нагрелась. В миске соедините воду, разрыхлитель, соль, сахар и базилик, хорошо перемешайте. Сливочное масло растопите в микроволновке, а чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс.

Добавьте масло и чеснок в жидкую смесь, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте. Тесто должно получиться по консистенции примерно как для оладий. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду и обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной корочки. Дополнительное масло не понадобится — оно уже есть в тесте. Подавайте горячими с чаем, кофе, сыром или просто кусочком сливочного масла.

