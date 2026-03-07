Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 10:19

Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР

Танкер проигнорировал предупреждения и попал под удар в Ормузском проливе

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей Исламской революции заявил, что Иран нанес удар по нефтяному танкеру в Ормузском проливе после того, как судно проигнорировало все предупреждения, передает IRIB. По предварительной информации, его атаковали беспилотником.

Сегодня утром нефтяной танкер под названием PRIMA, проигнорировал неоднократные предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей о запрете прохода и небезопасности Ормузского пролива и был поражен ударом беспилотника, — сказано в сообщении.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что США сначала ослабят военный потенциал Ирана, а уже затем будут готовы начать сопровождение торговых судов через Ормузский пролив. По его словам, все военные ресурсы Вашингтона пока направлены на «подавление возможности Ирана наносить вред своим соседям и американцам в регионе».

До этого иранские силы атаковали американский нефтяной танкер у берегов Кувейта. Представитель Центрального штаба ВС Исламской Республики «Хатам-аль-Анбия» заявил, что на судне возникло возгорание. Информация о жертвах не поступала.

танкеры
Ормузский пролив
корабли
КСИР
США
