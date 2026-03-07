Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы за слова о Донбассе Экс-журналисту NYT Вароли грозит 20 лет тюрьмы в США за слова о жителях Донбасса

Бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg Джон Вароли заявил, что в случае возвращения в США ему грозит до 20 лет тюрьмы. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной станут его высказывания о праве народа Донбасса самостоятельно определять свою судьбу, которые он сделал в эфире российского телевидения.

Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу, — отметил Вароли.

По словам аналитика, он уже находится в «черном списке» США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. Он подчеркнул, что фактически сбежал из Америки и уже год живет в России, считая своей миссией участие в информационной войне и противодействие западной дезинформации. Вароли также оценил текущее противостояние как войну сил добра против «тотального зла», назвав НАТО «западным рейхом».

Ранее стало известно, что американец венгерского происхождения Сет Нанн переехал в Россию из США, чтобы участвовать в специальной военной операции в составе российских войск. В интервью NEWS.ru он рассказал, что после начала СВО в 2022 году сразу решил, что надо встать на сторону РФ.