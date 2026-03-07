Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:19

Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы за слова о Донбассе

Экс-журналисту NYT Вароли грозит 20 лет тюрьмы в США за слова о жителях Донбасса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший корреспондент The New York Times и Bloomberg Джон Вароли заявил, что в случае возвращения в США ему грозит до 20 лет тюрьмы. По его словам, которые приводит ТАСС, причиной станут его высказывания о праве народа Донбасса самостоятельно определять свою судьбу, которые он сделал в эфире российского телевидения.

Если я поеду обратно в Америку, меня ждет в лучшем случае нищета, а в худшем — 20 лет тюремного заключения за то, что я поддерживаю Россию. Что я сказал? Я просто во время своего выступления на федеральном канале сказал очевидную вещь: у народа Донбасса есть права человека, права выбрать свою судьбу, — отметил Вароли.

По словам аналитика, он уже находится в «черном списке» США из-за сотрудничества с российскими телеканалами. Он подчеркнул, что фактически сбежал из Америки и уже год живет в России, считая своей миссией участие в информационной войне и противодействие западной дезинформации. Вароли также оценил текущее противостояние как войну сил добра против «тотального зла», назвав НАТО «западным рейхом».

Ранее стало известно, что американец венгерского происхождения Сет Нанн переехал в Россию из США, чтобы участвовать в специальной военной операции в составе российских войск. В интервью NEWS.ru он рассказал, что после начала СВО в 2022 году сразу решил, что надо встать на сторону РФ.

Россия
журналисты
США
сроки
угрозы
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Emirates приостановила все рейсы
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала избавиться от гнета США и вернуться к диалогу с Россией
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.