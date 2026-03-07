Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров Посол Кубы в Австрии Берти Олива уклонился от вопроса о возможном вторжении США

Посол Кубы в Австрии Пабло Берти Олива не ответил на вопрос о вероятности военного вторжения США на остров, передает ТАСС. Дипломата спросили, может ли Вашингтон использовать переговоры с Гаваной как прикрытие для нанесения ударов по аналогии с Ираном.

Не знаю, — сказал посол.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах направить госсекретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных договоренностей с властями страны. При этом американский лидер спрогнозировал скорый крах кубинского государства.

До этого американский лидер заявил, что Куба станет следующей целью Соединенных Штатов после Ирана. Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон сообщил Тегерану о готовности продолжать боевые действия, а не вести переговоры.

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что США намерены добиться смены власти на островном государстве, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон собирается заключить с Кубой соглашение, которое будет выгодно для Штатов.