Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 7 марта 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 7 марта: обстановка на фронте сегодня

«Харьковская область. Под огнем энергетика и промышленная инфраструктура, а также железнодорожные объекты, обеспечивающие подвоз на северо‑восточное направление. Для Украины это один из ключевых центров ремонта бронетехники и артиллерии. Перебои с энергией и логистикой напрямую бьют по темпам восстановления техники», — передает военкор Александр Коц.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении командование ВСУ отправляет личный состав в мясные штурмы, требуя от подчиненных остановить продвижение ВС РФ.

«Наши военнослужащие отражают контратаки противника и продолжают продвижение вглубь Харьковской области. ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники врага в районах Веселого, Колодезного, Верхней Писаревки и Шабельного. На Волчанском направлении наши штурмовики продвинулись до 200 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора. Противник провел контратаку двумя штурмовыми группами 127-й ОТМБр на позиции „северян“ в лесном массиве восточнее Избицкого — в результате огневого поражения живая сила противника уничтожена», — отметили авторы канала.

По их словам, штурмовыми группами 157-й ОМБр ВСУ попытались выбить российских военнослужащих с занимаемых позиций в Волчанских Хуторах — контратака отражена, большая часть украинских националистов уничтожена.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Неонацисты предприняли безуспешную контратаку в лесу восточнее села Симиновка — наши мотострелки уничтожили штурмовую группу „элиты“ ВСУ. Среди родственников военнослужащих 159-й ОМБр ВСУ царят панические настроения. Родные мобилизованных солдат массово плачутся в соцсетях, что все подразделения бригады в Волчанском районе фактически утратили боеспособность из-за потерь в живой силе. На Липцевском направлении штурмовые группы 11-го АК продолжают вести ожесточенные бои, продвигаясь в направлении села Веселого. Поддержку нашим штурмовикам продолжают оказывать военные химики, выжигающие опорные пункты 2-й МБ 127-й ОТМБр в лесном массиве. На Великобурлукском направлении штурмовики „северян“ продолжают вести ожесточенные бои в лесных массивах, продвинувшись за сутки до 500 метров», — добавил «Северный ветер».

Военный блогер Олег Царев пишет, на Харьковском направлении ВС РФ продавливают оборону ВСУ в лесах в направлении на Верхнюю Писаревку.

«В Волчанских Хуторах противник ожесточенно сопротивляется, контратакует, но наши войска сохраняют инициативу. На Липцевском участке сообщают о продвижении в сторону с. Веселого. С Купянского участка сообщают, что противник нанес мощный артиллерийский удар по территории ЦГБ, которую ВС РФ удерживают с конца прошлого года. Несмотря на разрушения, наши бойцы продолжают удерживать территорию. На остальных участках без изменений», — добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» МО РФ и сотрудники ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых совместно с 128-й отдельной мотострелковой бригадой продолжают защиту ранее освобожденного населенного пункта Волчанские Хутора.

«Любые попытки противника проверить прочность обороны завершаются еще на стадии замысла. Сценарий таких „вылазок“ предсказуем — уничтожение при помощи ударных дронов. Параллельно с этим, во взаимодействии с 116-й бригадой Росгвардии, ведется системная работа по выявлению и нейтрализации вражеских расчетов БПЛА. Результаты данной деятельности позволяют утверждать, что небо в районе все чаще становится источником разочарований для противоборствующей стороны. Обстановка, как и всегда, контролируемая, взаимодействие отлажено, задачи выполняются в штатном режиме», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

