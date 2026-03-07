Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 11:56

Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты

Почти половина россиянок недовольна размером своей зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почти половина опрошенных россиянок (48%) заявили, что их полностью не устраивает уровень заработной платы, передает Lenta.ru. В исследовании, проведенном компанией «Сумма элементов», участвовали 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

Лишь 16% респонденток заявили, что их полностью устраивает уровень дохода, а еще 14% оценили свою зарплату как вполне удовлетворительную. Участниц опроса также спросили, как их доходы соотносятся с зарплатами мужчин на аналогичных должностях. 23% ответили, что их доходы равны, 22% считают, что коллеги противоположного пола получают больше. В то же время 37% сообщили, что в их компании не принято обсуждать уровень заработной платы.

Женщин также спрашивали о наличии препятствий для достижения равенства в оплате труда между мужчинами и женщинами. 34% ответили, что таких препятствий не существует. Среди причин неравенства в оплате труда 20% указали на укоренившийся стереотип о мужчине как о главном кормильце семьи, 18% — на выбор женщинами менее оплачиваемых профессиональных областей, а еще 18% женщин сослались на перерывы в карьере, связанные с декретным отпуском.

Ранее стало известно, что в производстве одежды и мебели зафиксированы самые высокие темпы роста средних зарплат за год — доходы работников в этих отраслях увеличились более чем на 20%. Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве одежды составляет 63 434 рубля, а в производстве мебели — 71 487 рублей.

