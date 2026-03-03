Преследование фанатки, измены жене, кризис: как живет Влад Соколовский

Певец Влад Соколовский принял участие в программе «Пусть говорят» и рассказал о преследованиях со стороны фанатки. Что сейчас происходит в его личной жизни и карьере?

Чем известен Соколовский

Влад (Всеволод) Соколовский родился 24 сентября 1991 года в Москве в семье основателя и участника группы «ИКС-миссия» Андрея Соколовского и цирковой артистки, режиссера-постановщика Ирины Сербиной-Херц.

Популярность пришла к нему после участия в проекте «Фабрика звезд — 7», по завершении которого был создан дуэт «БиС», где исполнитель выступал с вместе с Дмитрием Бикбаевым. В 2010 году Соколовский начал сольную карьеру. Также он снимался в лентах «Незнакомка в зеркале», «Бабушка легкого поведения — 2», «Thе Телки», «Постучись в мою дверь в Москве» и в других.

Что известно о личной жизни Соколовского

В 2015 году Влад Соколовский женился на коллеге Маргарите Герасимович (Рите Дакоте), с которой познакомился на «Фабрике звезд». В 2017 году у пары родилась дочь Мия. В 2018 году супруги развелись из-за многочисленных измен артиста.

«Я гулял, это факт. Это действительно послужило причиной нашего развода. Я знакомился в соцсетях, переписывались, общение, встречи. Совесть мучила. И после. В какой-то момент сидел и принимал решение — я иду в работу над собой или во все тяжкие, потому что уже по фигу, вообще нечего терять», — признался он в шоу «Злые языки».

По словам Соколовского, он три года посещал психолога, так как его признали сексоголиком.

В 2022 году у артиста родился сын от исполнительницы Ангелины Сурковой. В том же году влюбленные поженились.

Кто преследует Соколовского

Влад Соколовский стал участником программы «Пусть говорят» и обратился в эфире к СК РФ, попросив помощи в решении проблемы с преследующей и угрожающей его семье фанаткой.

«Ее действия переросли во что-то уже неописуемое. Я буду решать все в рамках закона. Я очень хочу здесь, с этого дивана, раз уж я нахожусь в этом эфире, обратиться лично. Я очень прошу Следственный комитет, пожалуйста, произведите проверку», — сказал он.

По словам исполнителя, девушка преследует его много лет и сейчас ситуация вышла из-под контроля.

«Я всегда нормально относился к славе и к тому, что у нее есть другая сторона. Но когда это переходит все границы, когда ты получаешь фотографии своего сына, которые приклеены к чужой могиле, то это… Я не могу на это взирать нормально. Так просто нельзя!» — заявил он в эфире программы.

Соколовский утверждает, что к девушке примкнули другие сталкерши, которые вычисляют его номер телефона и домашний адрес.

«Однажды они подбросили под дверь мясо. За ночь от куска натекла лужа крови. Жена открывает дверь квартиры, выходит, а там это… Ну додуматься же надо?» — отметил он.

В программе также приняла участие девушка, которую Соколовский обвиняет в преследовании. Она, в свою очередь, упрекнула артиста в пренебрежении. По ее словам, на мероприятиях он избегал ее и говорил, что она плохо пахнет. Исполнитель заявил, что это ложь.

Соколовский в интервью NEWS.ru рассказывал, что дело о сталкерах, преследующих его семью, уже дошло до председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Чем сейчас занимается Соколовский

Влад Соколовский активно продвигает свой личный блог в соцсетях, принимает участие в ТВ-шоу. Артист признался, что в погоне за популярностью в блогах и рекламой стукнулся с кризисом. По словам исполнителя, он упустил самое важное — музыку.

«Иногда думаю, почему за 20 лет в шоу-бизнесе меня знают миллионы людей, узнают, на улицах подходят, но иногда у меня складывается ощущение, что я говорю и выступаю для 20 человек», — поделился он.

