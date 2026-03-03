Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:12

Волочкова обратилась к Славе после обвинений фанатов в пьянстве

Волочкова заступилась за Славу после перепалки с фанатами на концерте в Пензе

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поддержала за певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после перепалки с фанатами прямо на конферте в Пензе. Она подчеркнула, что обвинениями в адрес артистов занимаются «какие-то выскочки».

Какие-то выскочки, какие-то люди пытаются тебя судить, не понимающие, что ты человек. Ты можешь где-то сорваться, тебе может не хватить сил. Какая разница, кто что ест, кто что пьет, сколько это делает? Ты на сцену выходишь почти каждый день. И знаешь, что люди приходят, чтобы тебя увидеть, — отметила Волочкова.

Ранее поклонники Славы предположили, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она объяснила, в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

Продюсер Павел Рудченко между тем отметил, что скандал на концерте певицы Сланевской не отразится на карьере исполнительницы. Однако, по его словам, артисты должны ответственно подходить к своим выступлениям.

