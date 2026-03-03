Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:25

В Израиле назвали число пострадавших от обстрела центра страны

MDA: семь человек пострадали при ракетном обстреле центра Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семь человек пострадали в центральной части Израиля в результате падения осколков после ракетного обстрела, сообщила пресс-служба скорой помощи страны (MDA). Отмечается, что шестеро были поражены осколками стекла и одна женщина была ранена обломком снаряда.

Обновление по обстрелу Государства Израиль. На трех участках в центре Израиля медики MDA оказывают помощь семи пострадавшим, в том числе 40-летней женщине в состоянии средней тяжести с осколочным ранением, и еще шести в легком состоянии, пострадавшим от осколков стекла, — говорится в сообщении.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что заявление Корпуса стражей Исламской революции о якобы атаке на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не соответствует реальности.. КСИР сообщал о нанесении ударов утром 2 марта. Также якобы было поражено месторасположение командующего ВВС Израиля Томера Бара, однако официальных подтверждений не последовало.

До этого посол РФ в Иерусалиме Анатолий Викторов заявил, что информации о гибели граждан России в результате ударов Ирана по Израилю не поступало. По его словам, в официальных списках пострадавших фигурируют две русскоязычные фамилии, однако наличие у этих людей российского гражданства в настоящее время проверяется.

