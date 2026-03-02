Зимняя Олимпиада — 2026
Посольство ответило на вопрос о погибших россиянах в Израиле

Посольство РФ в Израиле не получало данных о погибших россиянах

Сотрудники израильских сил безопасности и спасательных служб работают на месте попадания баллистической ракеты, выпущенной из Ирана, в Тель-Авиве, Израиль
Информации о гибели граждан России в результате ударов Ирана по Израилю не поступало, заявил посол РФ в Иерусалиме Анатолий Викторов в разговоре с информационной службой «Вести». По его словам, в официальных списках пострадавших фигурируют две русскоязычные фамилии, однако наличие у этих людей российского гражданства в настоящее время проверяется.

В посольстве такой информацией (о погибших россиянах. — NEWS.ru) мы не располагаем, официальные власти нам не сообщали, никаких обращений со стороны родственников наших граждан пока не поступало, к счастью, — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что россиянам, выселенным из отелей в Объединенных Арабских Эмиратах, приходится спать на парковке. В Сети появились кадры, на которых видно, в каких условиях ночуют туристы. Многие постояльцы получили уведомления с требованием покинуть отели, несмотря на воздушную опасность.

До этого самолет Ил-76 доставил из Египта россиян, которых эвакуировали по указанию президента Владимира Путина. МЧС России опубликовало соответствующие кадры. Спецборт с дипломатическими работниками и членами их семей совершил посадку в подмосковном аэропорту Жуковский.

