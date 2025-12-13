Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 11:28

«Ходить и оборачиваться»: жизнь Соколовского превратилась в триллер

Соколовскому из-за сталкеров приходится переезжать и жить в охраняемом доме

Влад Соколовский Влад Соколовский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Влад Соколовский рассказал изданию StarHit, что ему приходится жить в доме под усиленной охраной и даже время от времени переезжать, чтобы обезопасить себя и семью. Дело в том, что сталкерам удалось выяснить адрес проживания знаменитости.

Нанимали ли охрану? Мы живем в сильно охраняемом доме, поэтому сюда не нанимали, нас все равно по городу не поймаешь. Меняли ли место? Временами да, отъезжали, смотрели, наблюдали, что к чему. У нас вся охрана предупреждена, все все знают. Поэтому, конечно, пробиться к нам сюда — не вариант. Но все равно ходить по городу и оборачиваться тоже не самое приятное занятие, — рассказал Соколовский.

Ранее в Следственном комитете артисту заявили, что будут действовать жестко. По словам Соколовского, после широкой огласки правоохранители начали активнее работать.

До этого Соколовский рассказал, что вместе с женой получил угрозы о похищении сына. По словам артиста, преследования продолжаются уже три года. Злоумышленники не только наклеивают фото их ребенка на чужие надгробия, но и шлют в адрес семьи угрозы — вплоть до расправы кислотой.

Влад Соколовский
сталкеры
преследования
похищения
